Кард турнира Фьюри — Чисора 3: где смотреть, во сколько, кто дерется 4 декабря, весь список бойцов
Вечером 3 декабря на арене «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне, Великобритания пройдет 12-раундовый бой в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой за титул чемпиона по версии WBC.
Кард Фьюри – Чисора 3:
- Тайсон Фьюри vs Дерек Чисора
- Даниель Дюбуа vs Кевин Лерена
- Иван Менди vs Денис Беринчик
- Хосея Бертон vs Рейнис Порозовс
- Карол Итаума vs Владимир Белужский
- Исаак Лоу vs Сандип Сингх Бхатти
- Ройстон Барни Смит vs Круз Перез
Где смотреть бой Фьюри – Чисора 3
- начало в 23:00 по мск
- трансляция будет доступна на ESPN+
- на BT Sport Box Office
Во сколько бой Фьюри – Чисора 3
Прогноз на бой Фьюри – Чисора 3
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