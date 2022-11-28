Кард турнира Фьюри — Чисора 3: где смотреть, во сколько, кто дерется 4 декабря, весь список бойцов

Теги WBC Тайсон Фьюри Дерек Чисора бокс Фьюри - Чисора Бокс/MMA/UFC

Вечером 3 декабря на арене «Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне, Великобритания пройдет 12-раундовый бой в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой за титул чемпиона по версии WBC.

Кард Фьюри – Чисора 3:

  • Тайсон Фьюри vs Дерек Чисора
  • Даниель Дюбуа vs Кевин Лерена
  • Иван Менди vs Денис Беринчик
  • Хосея Бертон vs Рейнис Порозовс
  • Карол Итаума vs Владимир Белужский
  • Исаак Лоу vs Сандип Сингх Бхатти
  • Ройстон Барни Смит vs Круз Перез

Где смотреть бой Фьюри – Чисора 3

  • начало в 23:00 по мск
  • трансляция будет доступна на ESPN+
  • на BT Sport Box Office

Во сколько бой Фьюри – Чисора 3

Прогноз на бой Фьюри – Чисора 3

Коэффициенты на бой Фьюри – Чисора 3

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