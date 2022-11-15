Прогноз на бой Фьюри — Чисора 3: кто победит в бое 3 декабря

3 декабря на арене Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне пройдет вечер бокса, в главном событии которого пройдет трилогия между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

Еще полгода назад Тайсон заявлял, что не вернется в бокс, пару месяцев назад принялся называть баснословные цифры гонораров за возвращение. А когда еще недавно всерьез шли разговоры о возможных боях против Усика или Джошуа, мы получаем трилогию с Чисорой, которого Фьюри ранее бил дважды.

На данный момент вряд ли у кого-то повернется язык сказать, что Тайсон относится к боксерам, выбирающим себе легкие бои. Однако выбор поединка с Чисорой — по-правде вызывает вопросы. Их бы не возникло, если бы в декабре напротив Фьюри стоял как в их первом бою голодный Дерек, придерживающийся принципа: либо я, либо меня.

Увы, сегодня реальность показывает обратную картину, на которой Чисора не представляет ни малейшей угрозы для нынешнего Фьюри. Единственная интрига в этом бою — в каком раунде рефери зафиксирует победу Тайсона. Стоит ли писать о том, что Фьюри превосходит Дерека в антропометрии, технике, тайминге, арсеналу, оппозиции, — абсолютно всему? Думаю, это и так на поверхности.

Прогноз на бой Фьюри — Чисора 3: досрочная победа Фьюри.