Конор: «Самый сложный соперник, с которым я дрался? Нейт»

Бывший чемпион в двух весовых категориях назвал имя самого сложного соперника в карьере.

«Нейт», – написал ирландец, отвечая на вопрос: «Самый сложный соперник, с которым ты когда-либо дрался?».

Конор и Диаз дрались дважды: в 2016-м победу сабмишеном во втором раунде одержал американец, в том же году ирландец взял реванш, победив раздельным решением судей.

Диаз – о трилогии с Конором: «Однажды я бы хотел завершить это противостояние»

Конор – Нейту Диазу: «Без меня ты ничто. Я бы легко отшлепал тебя и Фергюсона. Уважай короля»