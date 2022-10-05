Конор: «Самый сложный соперник, с которым я дрался? Нейт»

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал имя самого сложного соперника в карьере.

«Нейт», – написал ирландец, отвечая на вопрос: «Самый сложный соперник, с которым ты когда-либо дрался?».

Конор и Диаз дрались дважды: в 2016-м победу сабмишеном во втором раунде одержал американец, в том же году ирландец взял реванш, победив раздельным решением судей.

Диаз – о трилогии с Конором: «Однажды я бы хотел завершить это противостояние»

Конор – Нейту Диазу: «Без меня ты ничто. Я бы легко отшлепал тебя и Фергюсона. Уважай короля»

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