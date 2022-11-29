О’Мэлли – об иске Лобова против Макгрегора: «Конор привел его в UFC, у Артема было дерьмовое резюме»

Топовый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли высказался о конфликте и . Напомним, что ирландец российского происхождения потребовал 5% от суммы, которую Конор выручил при продаже бренда виски.

«Артем судится с Конором. Он хочет пять процентов денег. Это капец! Я имею в виду, что мы не знаем деталей. Но давайте просто посмотрит на то, что Конор сделал для Артема.

В общем-то, он привел его в UFC. У Лобова был дерьмовый послужной список, но Макгрегор привел его в , дал ему бои, сделал его популярным», – сказал О’Мэлли.

Конор поссорился с русским другом: за Лобова он разбил автобус с Хабибом, а теперь они судятся из-за виски