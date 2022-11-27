Сайборг назвала Макгрегора жалким из-за ситуации с Лобовым. Конор в ответ сказал ей заткнуться

Теги UFC Крис Сайборг Bellator Конор Макгрегор Артем Лобов Бокс/MMA/UFC

Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг и бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор устроили небольшую перепалку в соцсетях.

Бразильянка не оценила песенку Конора, в которой он назвал крысой своего бывшего одноклубника Артема Лобова, подавшего в суд на ирландца.

За это Сайборг назвала Макгрегора жалким. Конор в ответ посоветовал Кристине «заткнуть свой рот».

Конор Макгрегор – об иске Лобова: «Артем – крыса, на-на-хэй!»

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