Конор Макгрегор – об иске Лобова: «Артем – крыса, на-на-хэй!»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на новости о судебном иске против себя.

Напомним, что ранее стало известно, что Лобов потребовал от Макгрегора заплатить долю доходов за виски Конора.

«Артем – крыса, на-на-на-на, хэй! На-на-на-на, хэй! Артем – крыса, на-на-на-на, хэй! Крыса», – сказал Конор в аудиосообщении в соцсетях.

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