Перейра назвал условие для боя с Чимаевым: Алекс не хочет защищать титул в этом поединке

Чемпион UFC в среднем весе заявил, что согласится подраться с , если тот примет предложение провести поединок в полутяжелом весе. При этом Алекс заявил, что Хамзата не заинтересовал такой формат.

«Узнав о вызове Чимаева, я пошел к своему менеджеру и сказал, что слишком похудел перед прошлым боем.

Прямо сейчас я не смогу сделать вес. Но, все же я хотел подраться с Чимаевым на турнире в Рио и сказал об этом UFC, но Хамзат отказался.

Я сказал, что давай подеремся в полутяжелом весе, чтобы избежать сгонки веса. Он не проявил к этому интереса», – сказал бразилец.

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