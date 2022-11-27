Петр Ян – о воспитании сына: «Я не могу запретить ему играть в игры, но он делает перед этим 100 отжиманий»
Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян заявил, что разрешает своему старшему сыну играть в видеоигры, но с условием.
«Иногда старший, которому 6 лет, приходит ко мне и говорит, что хочет поиграть в определенные игры.
И у нас устоялось правило: хочешь поиграть – сделай сто отжиманий. Он делает сто отжиманий – и играет где-то полчаса
Я считаю, что это норма. Я не могу запретить ему игры, ведь все его сверстники играют. А так он отжался – поиграл. Я доволен, и он доволен», – сказал Ян.
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