Конор – о документалке про себя: «Миф, что я не работаю усердно после финансового успеха, будет развенчан»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, анонсировавший документальный фильм о себе, заявил, что зрители сериала увидят, что ирландец продолжает упорно тренироваться, несмотря на заработанные деньги.

«Миф про то, что я не работаю так усердно, как раньше, с тех пор как добился финансового успеха, будет полностью развенчан.

Вы станете свидетелем безумия в научном виде», – написал Конор в соцсетях.

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