Кайла Харрисон проиграла Ларисе Пачеко в финале Гран-при PFL в легком весе. Это первое поражение Кайлы в карьере

Теги женские бои легкий вес (MMA) Кайла Харрисон PFL / WSOF Бокс/MMA/UFC

В Нью-Йорке состоялся турнир PFL 10: 2022, в главном событии которого прошел поединок в финале женского Гран-при в легком весе.

За титул и денежный приз в размере миллиона долларов дрались непобежденная чемпионка Кайла Харрисон и бразильянка Лариса Пачеко. Победу единогласным решением судей забрала Пачеко (48-47, 48-47, 48-47), нанеся Харрисон первое поражение в карьере.

Харрисон откажется от участия в Гран-при PFL из-за тяжелого графика: Кайла провела 7 боев за 2 года

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