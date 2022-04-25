Крис Сайборг: «Мне бы хотелось дебютировать в ринге и провести один бой по боксу»

Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг рассказала о планах на будущее после победы над Арлин Бленкоу на Bellator 279.

«Я бы хотела провести свой следующий бой по правилам бокса. Это моя мечта, и возможно, она как никогда близка к осуществлению.

Мне бы хотелось дебютировать в ринге и провести один бой. Я уже попробовала себя везде. В борьбе, джиу-джитсу, муай-тай – я занималась всем, кроме бокса, и у меня есть большое желание восполнить этот пробел.

Я не знаю, кого следующего выставит против меня Bellator – Кэт Зингано, Аманду Нуньес, Кайлу Харрисон.

Мне нравится участвовать в больших шоу для моих фанатов и получать удовольствие каждый раз, когда я дерусь за титул», – сказала Сайборг.

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