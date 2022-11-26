PFL 10: Пачеко победила Харрисон, Ахмедов проиграл Уилкинсону и другие титульные бои

В Нью-Йорке (США) состоялся турнир PFL 10 сезона 2022 года, в рамках которого прошло шесть финалов Гран-при с денежными призами в размере миллиона долларов.

Результаты боев:

Лариса Пачеко (19-4) победила Кайлу Харрисон (15-1) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) и стала чемпионкой в легком весе;

Брендан Лоунейн (25-4) нокаутировал Буббу Дженкинса (19-6) в четвертом раунде и стал чемпионом в полулегком весе;

Анте Делия (23-5) нокаутировал Маттеуса Шеффела (17-9) в первом раунде и стал чемпионом в тяжелом весе;

Оливье Обен-Мерсье (17-5) нокаутировал Стивена Рэя (25-11) во втором раунде и стал чемпионом в легком весе;

Садибу Си (13-6) победил Дилано Тэйлора (10-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал чемпионом в полусреднем весе;

Роб Уилкинсон (17-2) нокатировал Омари Ахмедова (24-8) во втором раунде и стал чемпионом в полутяжелом весе.

Омари Ахмедов проиграл Робу Уилкинсону техническим нокаутом в финале Гран-при PFL

Кайла Харрисон проиграла Ларисе Пачеко в финале Гран-при PFL в легком весе. Это первое поражение Кайлы в карьере