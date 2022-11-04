Харрисон откажется от участия в Гран-при PFL из-за тяжелого графика: Кайла провела 7 боев за 2 года

Действующая чемпионка PFL Кайла Харрисон заявила, что намерена отказаться от участия в Гран-при PFL в 2023 году. По словам американки, проблема заключается в слишком насыщенном графике боев: за последние два года Кайла дралась семь раз, а в конце ноября ее ждет еще один поединок.

«Да, это будет мой последний сезон. Мне 32 года. Для получения этого титла требуется умственная и физическая работа.

Мне очень тяжело набрать вес, особенно это стало ощутимо в последние шесть месяцев, так как турнир проходит в полулегком весе.

Я думаю, что для меня это скоро станет невозможно. Я знаю, что мне нужно набраться терпения и участвовать в больших боях. Так что это будет мой последний сезон Гран-при PFL.

Самая трудная часть всего этого, это отсутствие личной жизни. Иногда думаешь, а что я видела в этом году? Бывает такое, что я не могу расчесать волосы в конце дня.

Я просыпаюсь, отвожу детей в школу, завтракаю, тренируюсь, прихожу домой, принимаю душ так быстро, как только могу, потом забираю детей, отвожу их на занятия.

Каждые 8-10 недель у меня бой. Я не путешествую, у меня нет друзей, не хожу на какие-то веселые мероприятия.

Дело не в соперницах, но каждый раз, когда я вхожу в клетку, то ставлю на кон свое наследие, но у меня есть желание добиться большего. А в таком режиме жить чертовски тяжело», – сказала Кайла.

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