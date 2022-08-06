PFL 7: 2022 Playoffs: Петтис проиграл Рэю, Ахмедов победил Сильвера

В Нью-Йорке состоялся турнир PFL 7, в главном бою которого прошел полуфинальный бой гран-при легковесов между Энтони Петтисом и Стиви Рэем. Победу единогласным решением судей одержал Рэй, который встретится в финале с канадцем Оливье Обен-Мерсье.

В со-главном событии вечера прошел полуфинальный бой гран-при полутяжеловесов между Омари Ахмедовым и Джошуа Сильвером, в котором судьи отдали победу российскому бойцу.

Теперь он подерется в финале гран-при против Роба Уилкинсона. Призовой фонд финалов гран-при составляет 1 миллион долларов.

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