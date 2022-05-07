Марина Мохнаткина проиграла Кайле Харрисон единогласным решением судей на PFL 3

В Арлингтоне прошел PFL 3, где в мейн-ивенте чемпионка сезона-2021 встретилась с , для которой это был второй бой в промоушене.

По итогам трех раундов Харрисон победила единогласным решением судей (30-27), забрав каждый отрезок. Кайла получила 3 очка в сетке сезона-2022, остается непобежденной (13-0), однако это ее первая победа решением с 2019-го.

Статистика поединка: Харрисон перебила Мохнаткину по общему количеству ударов (59 из 112 против 46 из 57), Марина была лучше в ударах руками (38 из 46 против 14 из 28), также Кайла успешно провела 4 тейкдауна.

Мохнаткина про бой с Харрисон: «Самбо против дзюдо! Увидимся на вершине»