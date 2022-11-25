37-летний экс-чемпион мира по боксу скончался из-за тяжелой травмы, полученной в бою

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что мексиканский боксер Мойзес Фуэнтес скончался в возрасте 37 лет.

Последний год Фуэнтес находился в больнице из-за тяжелой травмы, полученной в октябре 2021 года. Мексиканец потерпел поражение нокаутом в бою с Давидом Куэльяром.

После поединка Фуэнтес был экстренно госпитализирован из-за тромба, который образовался у него в мозгу. Он перенес операцию, но повреждение было слишком серьезным и боксера подключили к аппарату ИВЛ.

На счету Фуэнтеса 25 побед (14 – нокаутом) при семи поражениях и одной ничьей. В 2011 году он завоевал титул чемпиона WBC в легком весе.

Боксер мечтал стать священником, но погиб на День святого Валентина. Позже он вернулся в ринг – в виде призрака