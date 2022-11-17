Владимир Хрюнов: «Я написал письмо Папе Римскому. Пожаловался на WBC за дискриминацию. Почему, по чьей-то воле Беспутин должен быть лишен своего пояса?»
Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что общался с Папой Римским по поводу исключения боксеров из России из рейтинга WBС.
На прошлой неделе президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских боксеров из рейтингов.
«Я написал письмо Папе Римскому. Пожаловался на WBC за дискриминацию. Почему, по чьей-то воле Александр Беспутин должен быть лишен своего пояса?» – сказал Хрюнов.
В 2021-м Беспутин провел бой за титул WBA Gold с мексиканцем и чемпионом WBC Latino. Поединок был организован в рамках сотрудничества WBC с нерелигиозной благотворительной организацией Папы Римского Франциска Scholas Occurentes.
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