Владимир Хрюнов: «Я написал письмо Папе Римскому. Пожаловался на WBC за дискриминацию. Почему, по чьей-то воле Беспутин должен быть лишен своего пояса?»

Российский промоутер заявил, что общался с Папой Римским по поводу исключения боксеров из России из рейтинга WBС.

На прошлой неделе президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских боксеров из рейтингов.

«Я написал письмо Папе Римскому. Пожаловался на WBC за дискриминацию. Почему, по чьей-то воле должен быть лишен своего пояса?» – сказал Хрюнов.

В 2021-м Беспутин провел бой за титул WBA Gold с мексиканцем и чемпионом WBC Latino. Поединок был организован в рамках сотрудничества WBC с нерелигиозной благотворительной организацией Папы Римского Франциска Scholas Occurentes.

WBC исключил из рейтинга российских боксеров

Президент WBC: «У Бетербиева канадская боксерская лицензия. Поэтому мы рассматриваем его вне сценария исключения российских боксеров»