Владимир Хрюнов: «Я написал письмо Папе Римскому. Пожаловался на WBC за дискриминацию. Почему, по чьей-то воле Беспутин должен быть лишен своего пояса?»

Теги WBC Владимир Хрюнов Маурисио Сулейман Александр Беспутин бокс Бокс/MMA/UFC

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что общался с Папой Римским по поводу исключения боксеров из России из рейтинга WBС.

На прошлой неделе президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских боксеров из рейтингов.

«Я написал письмо Папе Римскому. Пожаловался на WBC за дискриминацию. Почему, по чьей-то воле Александр Беспутин должен быть лишен своего пояса?» – сказал Хрюнов.

В 2021-м Беспутин провел бой за титул WBA Gold с мексиканцем и чемпионом WBC Latino. Поединок был организован в рамках сотрудничества WBC с нерелигиозной благотворительной организацией Папы Римского Франциска Scholas Occurentes.

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