Кормье призвал Рейеса закончить с боями: «Доминик проигрывает не чемпионам, а бойцу с серией из двух побед»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что бывшему претенденту на титул в полутяжелом весе Доминику Рейесу стоит завершить карьеру бойца.
Напомним, что после поражения в поединке за титул с Джоном Джонсом Рейес трижды подряд проиграл нокаутом.
«Не пора ли Доминику Рейесу уйти в отставку после того, что с ним сделал Райан Спэнн?
Он был очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в бою с Джоном Джонсом, затем его нокаутировали Иржи, который сейчас чемпион, и Блахович, бывший чемпион.
Но теперь Рейес уже не дерется с чемпионами, он проиграл парню, для которого эта победа была второй подряд», – считает Кормье.
Джон Джонс потроллил Доминика Рейеса, проигравшего 4 боя подряд
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