Бивол – о планах после боя с Рамиресом: «Пить, употреблять кокаин и героин. Шучу»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе в шутливой манере ответил на вопрос о ближайших планах.

Напомним, что 5 ноября россиянин в очередной раз защитил титул WBA, победив единогласным решением судей .

«Что я буду делать? Пить алкоголь, употреблять кокаин и героин. Я шучу. Конечно, порой я могу выпить вина, но я не пью слишком много. В этом нет ничего хорошего для меня.

Если честно, мне невесело, когда я пьян. Алкоголь с едой – это нормально, но я больше наслаждаюсь компанией», – сказал Бивол.

Руис указал на ошибки Рамиреса в бою с Биволом: «Нужен был мексиканский стиль прессинга»