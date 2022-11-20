Смит не принял вызов Спэнна: «Он вел себя как мудак и еле пережил поражение. Что будет делать после второго?»

Топовый полутяжеловес UFC Энтони Смит отреагировал на заявление Райана Спэнна, пожелавшего взять реванш у Энтони за поражение в 2021 году, когда Смит финишировал оппонента уже в первом раунде.

«Возможно, мы окажемся в ситуации, когда придется провести реванш, но я и так стоял выше в рейтинге, когда согласился на тот поединок с ним.

Пока он не сделает что-то такое, на что я скажу: «Вау, это было очень впечатляюще» – может отвалить. Он вел себя как мудак, и в прошлый раз для него это вышло боком. Еле пережил одно поражение – что будет делать после второго?», – сказал Энтони.

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