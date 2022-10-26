Энтони Смит: «Я принимаю вызов Крылова. Может, подеремся в марте?»
Американский полутяжеловес UFC Энтони Смит отреагировал на вызов Никиты Крылова.
«Я несколько раз говорил, что он темная лошадка нашего дивизиона. Он быстро выключил свет Александру Густафссону, а мне потребовалось четыре раунда, чтобы победить его.
Мой ответ прост: я принимаю вызов. Может, подеремся в марте? Я в деле», – сказал Смит.
На UFC 280 в Абу-Даби Крылов победил единогласным решением судей Волкана Оздемира.
Крылов после победы над Оздемиром: «Я бы хотел подраться с Энтони Смитом»
Никита Крылов победил Волкана Оздемира единогласным решением судей на UFC 280
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