Энтони Смит – о бое с Анкалаевым: «Весь первый раунд я думал: «Черт, все так легко»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Энтони Смит Анкалаев - Смит Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полутяжеловес Энтони Смит заявил, что Магомед Анкалаев не удивил его своими навыками в очном поединке, который россиянин выиграл техническим нокаутом.

«Я не отказываюсь ни от чего, что говорил раньше. Я был в своей лучшей форме. И мне казалось, что бой шел хорошо. Он меня ничем не удивил. 

Я ожидал, что он будет опаснее. Он не был настолько хорош, как я думал. И он не был настолько большим, как я думал. 

На протяжении всего первого раунда я думал: «Черт, все так легко». Мне не хочется очернять его имя... но он ничего не смог мне сделать.

 Он неплох. Он действительно неплох. Но наш поединок не опроверг ничего из того, что я говорил», – сказал Смит.

 

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