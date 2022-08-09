Энтони Смит – о бое с Анкалаевым: «Весь первый раунд я думал: «Черт, все так легко»

Рейтинговый полутяжеловес заявил, что Магомед Анкалаев не удивил его своими навыками в очном поединке, который россиянин выиграл техническим нокаутом.

«Я не отказываюсь ни от чего, что говорил раньше. Я был в своей лучшей форме. И мне казалось, что бой шел хорошо. Он меня ничем не удивил.

Я ожидал, что он будет опаснее. Он не был настолько хорош, как я думал. И он не был настолько большим, как я думал.

На протяжении всего первого раунда я думал: «Черт, все так легко». Мне не хочется очернять его имя... но он ничего не смог мне сделать.

Он неплох. Он действительно неплох. Но наш поединок не опроверг ничего из того, что я говорил», – сказал Смит.