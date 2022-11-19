Официально: бой Спивака и Льюиса отменен из-за проблем Деррика со здоровьем

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Деррик Льюис Сергей Спивак Спивак - Льюис Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе проходит турнир UFC Vegas 65, в главном событии которого должен был пройти поединок в тяжелом весе между Сергеем Спиваком и Дерриком Льюисом.

Однако за несколько минут до начала главного карда турнира стало известно, что поединок отменен. Как сообщил комментатор Брендан Фитцджеральд, Деррик Льюис выбыл из-за проблем со здоровьем, не связанных с коронавирусом или последствиями весогонки.

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