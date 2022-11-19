UFC Fight Night 215: Спивак против Льюиса, Куцелаба – Нзечакву и другие бои
В ночь на 20 ноября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 215.
В главном событии вечера подерутся тяжеловесы Деррик Льюис (26-10) и Сергей Спивак (15-3).
В со-главном бою встретятся полутяжеловесы Ион Куцелаба (16-8-1) и Кеннеди Нзечакву (8-3).
Другие бои:
Чейз Шерман (16-10) – Уолдо Кортес-Акоста (11-0);
Муслим Салихов (18-3) – Андре Фиалью (16-6);
Джек Делла Маддалена (12-2) – Дэнни Робертс (18-6).
UFC Fight Night 215 начнется в 21:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 00:00, главный бой – не раньше 2:30. Турнир покажет в прямом эфире «Матч!» и «Матч! Боец».
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