UFC Fight Night 215: Спивак против Льюиса, Куцелаба – Нзечакву и другие бои

В ночь на 20 ноября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 215.

В главном событии вечера подерутся тяжеловесы Деррик Льюис (26-10) и Сергей Спивак (15-3).

В со-главном бою встретятся полутяжеловесы (16-8-1) и Кеннеди Нзечакву (8-3).

Другие бои:

Чейз Шерман (16-10) – Уолдо Кортес-Акоста (11-0);

(18-3) – Андре Фиалью (16-6);

Джек Делла Маддалена (12-2) – Дэнни Робертс (18-6).

UFC Fight Night 215 начнется в 21:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 00:00, главный бой – не раньше 2:30. Турнир покажет в прямом эфире «Матч!» и «Матч! Боец».

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