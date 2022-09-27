Экс-боец UFC Томсон – о бое Спивака и Льюиса: «Я склоняюсь к победе Сергея»

Бывший боец UFC Джош Томсон заявил, что считает Сергея Спивака фаворитом в бою против .

«Деррик Льюис обладает большой мощью, но я чувствую, что в последнее время он немного теряет драйв, в то время как Спивак набирает обороты.

Сергею нужно будет выдержать шторм и использовать каждое орудие, которое есть у него в арсенале, чтобы победить Льюиса. Наверное, я больше склоняюсь к победе Спивака», – сказал Томсон.

Официально: Сергей Спивак и Деррик Льюис подерутся в главном событии UFC Fight Night

Сергей Спивак: «Я вернулся в форму и буду только побеждать»