Экс-боец UFC Томсон – о бое Спивака и Льюиса: «Я склоняюсь к победе Сергея»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Деррик Льюис Сергей Спивак Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Джош Томсон заявил, что считает Сергея Спивака фаворитом в бою против Деррика Льюиса.

«Деррик Льюис обладает большой мощью, но я чувствую, что в последнее время он немного теряет драйв, в то время как Спивак набирает обороты.

Сергею нужно будет выдержать шторм и использовать каждое орудие, которое есть у него в арсенале, чтобы победить Льюиса. Наверное, я больше склоняюсь к победе Спивака», – сказал Томсон.

Официально: Сергей Спивак и Деррик Льюис подерутся в главном событии UFC Fight Night

Сергей Спивак: «Я вернулся в форму и буду только побеждать»

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