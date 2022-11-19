Владимир Минеев нокаутировал Фернандо Родригеса в третьем раунде

В Москве завершился турнир Бойцовского клуба Рен-ТВ, в главном событии которого прошел поединок по правилам кикбоксинга между и Фернандо Родригесом.

Победу нокаутом в третьем раунде одержал российский боец. В самом начале раунда спортсмены устроили зрелищный размен, в результате чего Родригес оказался в нокдауне. После этого бразилец пытался сдержать атаки соперника в клинче, а россиянин донес несколько точных ударов по голове, после чего рефери зафиксировал нокаут.

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