Минеев про бой с Родригесом: «Наш поединок будет как коррида, как поединок быка и тореадора»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев поделился ожиданиями от бой с Фернандо Родригесом.

«Он бешеный бык, наш поединок будет как коррида, как поединок быка и тореадора.

Фернандо яркий боец, который не скупится на слова, в частности, в адрес наших соотечественников, и меня это где-то даже за личное задело, чтобы выйти и с ним подраться», – сказал Минеев.

Бой по правилам кикбоксинга между Минеевым и Родригесом состоится 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Минеев сообщил, что после боя с Родригесом уйдет на фронт: «Не могу взять и просто отсидеться, хотя у меня есть законная бронь»

Камил Гаджиев: «Планируем бой Минеева с Шарой Буллетом в марте, но важно понимать, что у Вовы будет с военной службой»