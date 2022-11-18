Bellator 288 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
19 ноября в Чикаго (Иллинойс) состоится турнир Bellator, в рамках которого пройдет бой за титул в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.
Где и во сколько смотреть Bellator 288?
Турнир Чикаго начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 05:00, главный бой — не раньше 07:00. Легального способа посмотреть Bellator 288 в России нет
Кард Bellator
Помимо Немкова и Андерсона, в мейнкарде встретятся Патрики Фрейре и Усман Нурмагомедов, Даниэль Вайхель и Тимур Хизриев, Тайрелл Форчун и Дэниэл Джеймс, Роман Форальдо и Леван Чохели.
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