Bellator 288 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

19 ноября в Чикаго (Иллинойс) состоится турнир Bellator, в рамках которого пройдет бой за титул в полутяжелом весе между и .

Где и во сколько смотреть Bellator 288?

Турнир Чикаго начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 05:00, главный бой — не раньше 07:00. Легального способа посмотреть Bellator 288 в России нет

Кард Bellator

Помимо Немкова и Андерсона, в мейнкарде встретятся и , Даниэль Вайхель и Тимур Хизриев, Тайрелл Форчун и Дэниэл Джеймс, Роман Форальдо и Леван Чохели.