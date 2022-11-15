Джон Джонс потроллил Доминика Рейеса, проигравшего 4 боя подряд

Бывший чемпион в полутяжелом весе обратился к бывшему оппоненту , который после поединка с «Боунзом» потерпел три поражения нокаутом.

Ранее Рейес обратился к Джонсу, который не выходил в октагон почти три года, с призывом решить, будет ли тот возвращаться в бои.

«Не знаю, подойдет ли в данном случае слово «сочувствую». Я бы скорее сказал, что беспокоюсь за его здоровье.

«Оставайся в стороне навсегда или подключайся к игре по-настоящему» – таким было его обращение ко мне в одном из его последних интервью. Теперь это мое обращение к нему», – написал Джонс в соцсетях.

Блахович не верит в возвращение Джонса. Ян считает, что Джон боится проиграть