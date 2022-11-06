Блахович не верит в возвращение Джонса. Ян считает, что Джон боится проиграть
Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович не считает, что Джон Джонс дебютирует в тяжелом дивизионе.
По мнению польского бойца, Джонс уже не выйдет в октагон в качестве бойца UFC из-за страха проиграть.
«Я не верю, что Джон Джонс вернется. Я думаю, он так боится проиграть, что сделает все для того чтобы больше не драться.
Было время, когда он полностью доминировал в нашем дивизионе и все это видели. Потом молодые парни начали догонять его.
Ему последнее время было очень тяжело доминировать над своими соперниками. К примеру с тем же Рейесом, это был очень близкий поединок.
Все кто дрался с ним, с каждым боем становились все ближе и ближе к победе. Он просто почувствовал, что уже не так хорош», – сказал Блахович.
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