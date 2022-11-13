Перейра открыт к реваншу с Адесаньей: «Мне без разницы, я готов биться»

Новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра заявил, что согласен дать реванш Исраэлю Адесанье, которого бразилец нокаутировал в главном событии UFC 281.

«Мне без разницы. Я здесь, чтобы биться. Эти решения принимаю не я. Их будут принимать в UFC. Если они решат, что нужно провести реванш, то без проблем. Я готов», – сказал Перейра.

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Видео нокаута в бою Перейра – Адесанья