Перейра открыт к реваншу с Адесаньей: «Мне без разницы, я готов биться»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра заявил, что согласен дать реванш Исраэлю Адесанье, которого бразилец нокаутировал в главном событии UFC 281.

«Мне без разницы. Я здесь, чтобы биться. Эти решения принимаю не я. Их будут принимать в UFC. Если они решат, что нужно провести реванш, то без проблем. Я готов», – сказал Перейра.

Бонусы UFC 281: Алекс Перейра – выступление вечера, Порье и Чендлер – лучший бой

Видео нокаута в бою Перейра – Адесанья

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