Майкл Биспинг про бой Адесанья – Перейра: «Исраэля не просто так считают фаворитом»
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг дал прогноз на бой Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры.
«Это близкое противостояние, у меня нет полной уверенности, но я поставлю на Исраэля Адесанью.
Его не просто так считают фаворитом – это его шестая защита титула, он зачистил весь дивизион, и он один из лучших ударников в UFC.
Исраэль феноменален. Рефлексы, инстинкты, длинные руки и разнообразие ударов – все это на месте.
Он знает, как использовать свое преимущество в риче и скорости. И он знает, как останавливать тейкдауны», – считает Биспинг.
Бой Адесаньи и Перейры 13 ноября возглавит UFC 281 в Нью-Йорке.
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