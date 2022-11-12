Майкл Биспинг про бой Адесанья – Перейра: «Исраэля не просто так считают фаворитом»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг дал прогноз на бой и .

«Это близкое противостояние, у меня нет полной уверенности, но я поставлю на Исраэля Адесанью.

Его не просто так считают фаворитом – это его шестая защита титула, он зачистил весь дивизион, и он один из лучших ударников в UFC.

Исраэль феноменален. Рефлексы, инстинкты, длинные руки и разнообразие ударов – все это на месте.

Он знает, как использовать свое преимущество в риче и скорости. И он знает, как останавливать тейкдауны», – считает Биспинг.

Бой Адесаньи и Перейры 13 ноября возглавит UFC 281 в Нью-Йорке.

Адесанья до UFC дважды проигрывал Перейре – и даже брутальным нокаутом. Тогда Исраэля вынесли с ринга без сознания

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