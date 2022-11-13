Бонусы UFC 281: Алекс Перейра – выступление вечера, Порье и Чендлер – лучший бой
В Нью-Йорке (США) завершился турнир UFC 281, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
Перейра, нокаутировавший Адесанью в пятом раунде, стал обладателем бонуса в 50 тысяч долларов за лучшее выступление. Такую же награду забрала Вейли Чжан, задушившая Карлу Эспарзу во втором раунде титульного поединка в минимальном весе.
Еще по 50 тысяч долларов получили Дастин Порье и Майкл Чендлер (победа первого удушающим приемом в третьем раунде), чей бой был признан лучшим на турнире.
Видео нокаута в бою Перейра – Адесанья
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