Бонусы UFC 281: Алекс Перейра – выступление вечера, Порье и Чендлер – лучший бой

Теги UFC Дастин Порье Майкл Чендлер Исраэль Адесанья Вэйли Чжан UFC 281 Карла Эспарза Алекс Перейра Адесанья - Перейра Порье - Чендлер Бокс/MMA/UFC

В Нью-Йорке (США) завершился турнир UFC 281, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Перейра, нокаутировавший Адесанью в пятом раунде, стал обладателем бонуса в 50 тысяч долларов за лучшее выступление. Такую же награду забрала Вейли Чжан, задушившая Карлу Эспарзу во втором раунде титульного поединка в минимальном весе.

Еще по 50 тысяч долларов получили Дастин Порье и Майкл Чендлер (победа первого удушающим приемом в третьем раунде), чей бой был признан лучшим на турнире.

Видео нокаута в бою Перейра – Адесанья

Видео сабмишена в бою Порье – Чендлер

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