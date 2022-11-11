«Я сказал, что у меня есть будущий чемпион мира. Это его огорчило». Тренер Бивола отказался стать наставником Джошуа
Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, рассказал о разговоре с Энтони Джошуа в Абу-Даби.
После победы Бивола над Хильберто Рамиресом британец подошел к Машьянову и попросил стать его тренером.
«У нас, кстати, после этого момента было минутное общение. Я предложил Энтони обратиться к менеджеру, ну и я обратил внимание на то, что я могу сделать из него чемпиона мира, но у меня уже есть ученик в тяжелом весе, который завтра будет чемпионом мира.
Джошуа поинтересовался, о ком речь. Ну я и ответил, что это Баходир Жалолов. Его это огорчило.
Если мы договоримся, то я поработаю с ним», – сказал Машьянов.
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