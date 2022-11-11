Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе , рассказал о разговоре с в Абу-Даби.

После победы Бивола над Хильберто Рамиресом британец подошел к Машьянову и попросил стать его тренером.

«У нас, кстати, после этого момента было минутное общение. Я предложил Энтони обратиться к менеджеру, ну и я обратил внимание на то, что я могу сделать из него чемпиона мира, но у меня уже есть ученик в тяжелом весе, который завтра будет чемпионом мира.

Джошуа поинтересовался, о ком речь. Ну я и ответил, что это . Его это огорчило.

Если мы договоримся, то я поработаю с ним», – сказал Машьянов.

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