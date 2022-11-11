«Я сказал, что у меня есть будущий чемпион мира. Это его огорчило». Тренер Бивола отказался стать наставником Джошуа

Теги тяжелый вес Энтони Джошуа Дмитрий Бивол бокс Баходир Жалолов Бокс/MMA/UFC

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, рассказал о разговоре с Энтони Джошуа в Абу-Даби.

После победы Бивола над Хильберто Рамиресом британец подошел к Машьянову и попросил стать его тренером.

«У нас, кстати, после этого момента было минутное общение. Я предложил Энтони обратиться к менеджеру, ну и я обратил внимание на то, что я могу сделать из него чемпиона мира, но у меня уже есть ученик в тяжелом весе, который завтра будет чемпионом мира.

Джошуа поинтересовался, о ком речь. Ну я и ответил, что это Баходир Жалолов. Его это огорчило.

Если мы договоримся, то я поработаю с ним», – сказал Машьянов.

Тренер Бивола: «Дима в Мексике стал популярнее Канело»

Бивол – о планах после боя с Рамиресом: «Пить, употреблять кокаин и героин. Шучу»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные