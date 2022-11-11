поделился ожиданиями от боя с .

«Я заряжен как никогда. Я дам вам лобовое столкновение в октагоне: выйду в клетку и прикончу этого парня, несмотря ни на что.

Чендлер - опасный боец, обладающий нокаутирующей мощью и легко сокращающий дистанцию. Но если он захочет превратить наш бой в драку, я его вынесу.

Думаю, в глубине души он это понимает. Я намерен оставить в октагоне частичку себя», – сказал американский легковес.

Бой Порье и Чендлера состоится 13 ноября на 281 в Нью-Йорке.

Майкл Чендлер: «После того, как я выполню свою работу в бою с Порье, все захотят увидеть противостояние американской борьбы и дагестанского самбо»

Порье не уверен, что получит титульный бой в случае победы над Чендлером: «В этом виде спорта, особенно в легком весе, ничего неясно»