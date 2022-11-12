Где смотреть Эспарза — Чжан на UFC 281: во сколько прямая трансляция 13 ноября по Мск

В воскресенье 13 ноября на арене «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 281. В со-главном событии состоится схватка в минимальном весе между Карлой Эспарзой и Вэйли Чжан.

Карла Эспарза — американская спортсменка, боец смешанного стиля (минимальный вес). С 2010 года является профессиональным бойцом ММА, за это время на ее счету 19 побед и 6 поражений. На сегодняшний день Эспарза владеет титулом чемпионки по версии UFC в минимальном весе, а также занимает 4 строчку в рейтинге независимо от весовой категории. Ее крайняя схватка состоялась 7 мая этого года на UFC 274 против Роуз Намаюнас. В этом бою Карла Эспарза одержала победу раздельным решением судей.

Вэйли Чжан — китайская спортсменка, боец смешанных единоборств (минимальный вес). Свою профессиональную карьеру бойца начала в 2013 году, а на данный момент в ее активе 22 победы и 3 проигрыша. Сейчас Чжан находится на 2 строчке рейтинга UFC в минимальном весе и на 6 строчке независимо от категории. Предыдущий бой спортсменки был проведен 11 июня 2022 года на UFC 275, ее противницей была Йоанна Енджейчик. В этой схватке Вэйли Чжан одержала победу нокаутом.

Где смотреть бой Эспарза – Чжан, во сколько начало прямой трансляции

начало боя в 07:30 по мск

прелимы начнутся в 02:00 по мск

основной кард в 06:00 по мск

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

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