Кард UFC 281 Адесанья — Перейра 3, Порье — Чендлер, участники, кто дерется 13 ноября, весь список бойцов

В ночь с 12 на 13 ноября в США, Нью-Йорке пройдет 281 турнир UFC, где в главном событии вечера станет очередное чемпионское противостоянии топовых кикбоксером и бойцов ММА средней весовой категории UFC — Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Этот бой станет уже третьим для спортсменом и максимально принципиальным, особенно для Адесаньи.

Кард ЮФС 281

Основной кард

Прелимы

Брэд Ридделл – Ренато Мойкано

Доминик Рейес – Райан Спэнн

Эрин Блэнчфилд – Молли Маккэнн

Андре Петроски – Веллингтон Турман

Каролина Ковалькевич – Сильвана Хуарес

Майкл Тризано – Сун Ву Чой

Оттман Азаитар – Мэтт Фревола

Джулио Арсе – Монтел Джексон

Карлос Ульберг – Николае Негумеряну

Где смотреть UFC 281

Прямую трансляцию турнира покажут: