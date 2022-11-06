Кард UFC 281 Адесанья — Перейра 3, Порье — Чендлер, участники, кто дерется 13 ноября, весь список бойцов
В ночь с 12 на 13 ноября в США, Нью-Йорке пройдет 281 турнир UFC, где в главном событии вечера станет очередное чемпионское противостоянии топовых кикбоксером и бойцов ММА средней весовой категории UFC — Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Этот бой станет уже третьим для спортсменом и максимально принципиальным, особенно для Адесаньи.
Кард ЮФС 281
Основной кард
- Исраэль Адесанья (ч) – Алекс Перейра
- Карла Эспарза (ч) – Вейли Жан
- Майкл Чэндлер – Дастин Порье
- Фрэнки Эдгар – Крис Гутьеррес
- Дэн Хукер – Клаудио Пуэллес
Прелимы
- Брэд Ридделл – Ренато Мойкано
- Доминик Рейес – Райан Спэнн
- Эрин Блэнчфилд – Молли Маккэнн
- Андре Петроски – Веллингтон Турман
- Каролина Ковалькевич – Сильвана Хуарес
- Майкл Тризано – Сун Ву Чой
- Оттман Азаитар – Мэтт Фревола
- Джулио Арсе – Монтел Джексон
- Карлос Ульберг – Николае Негумеряну
Где смотреть UFC 281
Прямую трансляцию турнира покажут:
- трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
- на Матч ТВ основной кард
- в букмекерской конторе Винлайн
- по подписке Fight Pass
- основной кард начнется в 06:00 по Мск
- прелимы начнутся в 04:00 по Мск
- начало турнира в 02:00 по Мск
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