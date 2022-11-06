Кард UFC 281 Адесанья — Перейра 3, Порье — Чендлер, участники, кто дерется 13 ноября, весь список бойцов

Теги UFC Дастин Порье UFC 281 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

В ночь с 12 на 13 ноября в США, Нью-Йорке пройдет 281 турнир UFC, где в главном событии вечера станет очередное чемпионское противостоянии топовых кикбоксером и бойцов ММА средней весовой категории UFC — Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Этот бой станет уже третьим для спортсменом и максимально принципиальным, особенно для Адесаньи.

Кард ЮФС 281

Основной кард

Прелимы

  • Брэд Ридделл – Ренато Мойкано
  • Доминик Рейес – Райан Спэнн
  • Эрин Блэнчфилд – Молли Маккэнн
  • Андре Петроски – Веллингтон Турман
  • Каролина Ковалькевич – Сильвана Хуарес
  • Майкл Тризано – Сун Ву Чой
  • Оттман Азаитар – Мэтт Фревола
  • Джулио Арсе – Монтел Джексон
  • Карлос Ульберг – Николае Негумеряну

Где смотреть UFC 281

Прямую трансляцию турнира покажут:

  • трансляция будет доступна на UFC Fight Pass (полностью весь турнир)
  • на Матч ТВ основной кард
  • в букмекерской конторе Винлайн
  • по подписке Fight Pass
  • основной кард начнется в 06:00 по Мск
  • прелимы начнутся в 04:00 по Мск
  • начало турнира в 02:00 по Мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные