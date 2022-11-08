Где смотреть UFC 281 Адесанья — Перейра 3, Порье — Чендлер: во сколько прямая трансляция 13 ноября

Ночью 13 ноября на арене «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 281. В титульном бою состоится схватка в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона по версии UFC в среднем весе.

Исраэль Адесанья — новозеландский боец смешанного стиля (средний вес). С 2011 года является профессиональным бойцом ММА, за это время на счету спортсмена 23 победы и всего 1 поражение. Сейчас Адесанья владеет титулом чемпиона в среднем весе, а также занимает 2 строчку рейтинга UFC вне зависимости от категории. Его крайняя схватка состоялась 2 июля этого года против Джареда Каннонира. В этом бою Исраэль Адесанья одержал победу единогласным решением судей.

Алекс Перейра — бразильский боец смешанных единоборств (средний вес). Свою профессиональную карьеру бойца ММА начал в 2015 году, на сегодняшний день в его активе 6 побед и 1 проигрыш. Сейчас спортсмен находится на 4 строчке рейтинга UFC в средней весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 2 июля 2022 года в схватке с Шоном Стриклендом. Алекс Перейра в этом бою одержал победу нокаутом.

В со-главном бою состоится схватка в минимальном весе между Карлой Эспарзой (19–6) и Вэйли Жанг (22–3) за титул чемпиона в минимальном весе.

Где смотреть UFC 281