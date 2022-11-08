Алекс Перейра – о бое с Адесаньей: «Не могу основываться на предыдущих поединках»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья UFC 281 Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Топовый средневес UFC Алекс Перейра заявил, что победы над Исраэлем Адесаньей в боях по правилам кикбоксинга не заставляют его считать предстоящий поединок за титул UFC легким.

«В бою Адесанья будет пытаться выжить. Я не могу основываться на прошлых двух поединках и ожидать, что просто выйду в центр октагона, пойду в размен и он упадет.

Мне нужно будет навязать свой ритм, свою игру. Каждый поединок отличается от других, надо будет показать все, что я тренировал, чтобы превзойти его», – сказал Перейра.

Тренер Адесаньи: «У Перейры не было бы шанса получить бой, если бы между ними не было истории»

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