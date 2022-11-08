Аманда Лемос хочет биться за титул в минимальном весе UFC

Теги женские бои UFC минимальный вес Вейли Чжан Карла Эспарза Бокс/MMA/UFC

Топовый боец минимального веса UFC Аманда Лемос хочет получить титульный поединок после победы над Мариной Родригес.

Напомним, что сейчас поясом владеет Карла Эспарза, она будет его защищать 13 ноября в бою с Вейли Чжан.

«Разумеется, я должна стать следующей претенденткой на титул. Я собираюсь вернуться домой, немного отдохнуть, а затем вернуться в зал и ждать возможности подраться за пояс», – сказала Лемос.

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