Аманда Лемос хочет биться за титул в минимальном весе UFC

Топовый боец минимального веса UFC Аманда Лемос хочет получить титульный поединок после победы над Мариной Родригес.

Напомним, что сейчас поясом владеет Карла Эспарза, она будет его защищать 13 ноября в бою с .

«Разумеется, я должна стать следующей претенденткой на титул. Я собираюсь вернуться домой, немного отдохнуть, а затем вернуться в зал и ждать возможности подраться за пояс», – сказала Лемос.

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