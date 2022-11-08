Перейра считает, что Адесанья не хочет драться с ним: «Его заставляют биться, ему приходится защищать пояс»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья UFC 281 Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Топовый средневес UFC Алекс Перейра заявил, что Исраэль Адесанья не принял бы бой с ним, если бы новозеландцу не приходилось защищать чемпионский титул.

«Если бы Адесанья действительно хотел подраться со мной, то сделал бы это сразу, как только я подписался в UFC. Его заставляют драться, он чемпион.

Очевидно, ему приходится защищать пояс. Он знает, что я не такой, как другие его соперники, и я доказал это в поединках.

Скажу честно – Адесанья не хочет этого боя и его команда тоже не хочет, потому что все понимают, каков риск. Все знают мой потенциал и видят, как я эволюционирую», – сказал Перейра.

Тренер Адесаньи: «У Перейры не было бы шанса получить бой, если бы между ними не было истории»

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