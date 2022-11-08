Бо Никал вызвал Чимаева на бой: «Хамзат даже не говорит обо мне. Он не моего уровня»

Дебютант UFC Бо Никал вызвал на бой топового полусредневеса .

Никал уверен, что швед чеченского происхождения боится поединка с ним, раз «Борз» не реагирует на выпады американца.

«Я готов с ним драться прямо сейчас. Он не моего уровня. Хамзат даже не говорит обо мне, не пытается как-то унизить меня.

Он вообще не реагирует на мои призывы. Я 185 см, 93 кг, но мой рабочий вес 84 кг, и да, это матч, которого я очень, очень хочу.

Конечно, Хамзат в ММА дольше и опережает меня в рейтингах, но нет сомнений, что в определенный момент мы с ним встретимся», – сказал Никал.

Бо Никал – о борьбе Чимаева: «25-летний мужчина борется со шведскими старшеклассниками»