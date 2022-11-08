Где смотреть Порье — Чендлер на UFC 281: во сколько прямая трансляция 13 ноября по Мск

Теги UFC Дастин Порье Майкл Чендлер UFC 281 Порье - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Ночью 13 ноября на арене «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 281. В одном из боев состоится схватка в легком весе между Дастином Порье и Майклом Чендлером.

Дастин Порье — американский боец смешанных единоборств (легкий вес). С 2009 года выступает в качестве профессионального бойца, сейчас на его счету 28 побед и 7 поражений, а один из боев не был засчитан. На данный момент Порье занимает 2 строчку рейтинга UFC в легком весе. Предыдущая схватка спортсмена состоялась 11 декабря прошлого года, его противником был Чарльз Оливейра. В этом бою Дастин Порье потерпел поражение болевым приемом.

Майкл Чендлер — американский боец смешанного стиля, выступающий в легком весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2009 году, а на сегодняшний день в его активе 23 победы и 7 проигрышей. Сейчас спортсмен находится на 4 строчке рейтинга UFC в легкой весовой категории. Его крайний бой был проведен 7 мая этого года в схватке с Тони Фергюсоном. В этом бою Майкл Чендлер одержал победу нокаутом.

Где смотреть бой Порье – Чендлер, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • начало боя в 07:00 по мск
  • прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • основной кард в 06:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные