Рахмонов – о победе над Магни: «Он хороший соперник, я спокойно работал и не торопился»

Непобежденный полусредневес UFC Шавкат Рахмонов поделился мыслями о поединке против Нила Магни, в котором казахстанец одержал победу удушающим приемом.

«Он хороший соперник, поэтому я не торопился и ждал своей возможности. Я спокойно работал, не торопился, потому что понимал, что выигрываю этот поединок.

Из-за того, что я выигрываю досрочно, люди думают, что я форсирую финиш. Но нет, я всегда спокойно работаю и жду, когда соперник откроется», – сказал Рахмонов.

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