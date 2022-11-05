UFC Vegas 64: Родригес против Лемос, Магни – Родригес, Уланбеков – Манесс

В ночь на 6 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится UFC Vegas 64.

В главном событии вечера пройдет бой в женском минимальном весе между Мариной Родригес (16-1-2) и Амандой Лемос (12-2-1).

Другие бои:

Нил Магни (26-9) – Даниэль Родригес (17-2)

Чейз Шерман (16-10) – Джош Парисян (15-5)

Тагир Уланбеков (13-2) – Нейтен Манесс (14-2)

Марк Мадсен (12-0) – Грант Доусон (18-1-1)

UFC Vegas 64 начнется в 23:00 по московскому времени. Основной кард в 02:00 покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Взвешивание UFC Vegas 64: Родригес тяжелее Лемос, Уланбеков легче Манесса