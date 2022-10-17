Магни о Рахмонове: «У него есть чемпионский потенциал»

Американец Нил Магни о своем бывшем сопернике Шавкате Рахмонове:

«Да, у него 100 процентов есть чемпионский потенциал. Этот парень определенно является универсальным бойцом, у него довольно хороший набор навыков. Учитывая его опыт и то, какое месте он сейчас занимает, он определенно находится на пути к тому, чтобы достичь больших успехов в этом спорте», – заявил Магни в интервью Youtube-каналу Full Mount MMA.

Магни провел поединок с Шавкатом Рахмоновым в июне этого года. Казахстанец одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

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