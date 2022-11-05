Александр Гвоздик: «Бивол сможет победить Рамиреса, но легкой прогулкой для него это не будет»

Бывший чемпион в полутяжелом весе поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса.

«Я и знаком с Рамиресом, и спарринговал с ним. Правда, уже давно - спарринговал либо в 2015, либо в 2016 году.

Неплохой боксер, не скажу, что тогда он меня впечатлил своей мощью. Он своеобразный. Сейчас он совсем другой, в другой весовой категории: высокий, с длинными руками, то есть это интересный бой. И не факт, что легкий для Бивола.

Я думаю, что Бивол сможет его победить, но легкой прогулкой это для него не будет. Но и сказать, что это будет для него адом, я тоже не могу.

Рамирес - проходимый боец. Победа Бивола в непростом бою? Думаю, да», – сказал украинец.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

«Отомщу за Канело и заберу у Бивола все». Наш чемпион подерется с безумным мексиканцем – у него рекорд 44-0 и длинный язык

Дмитрий Бивол против Хильберто Рамиреса: все бои вечера бокса в Абу-Даби