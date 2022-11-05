Кудряшов про бой Бивол – Рамирес: «Будет, как с предыдущим мексиканцем»

Российский боксер поделился ожиданиями от боя между и Хильберто Рамиресом.

«Хочется напомнить, что Рамирес – это мексиканец, а мексиканцы никогда не отдают свое. Но в случае с Биволом, наверное, я соглашусь с большинством экспертов, что будет, как с предыдущим мексиканцем.

В плане акклиматизации Биволу будет полегче, потому что нет смены времени, нет перестройки. Дмитрий и раньше нормально ее переносил.

Он тренировался в США, и проблем не было. Как будет в случае с Рамиресом, мы только сможем узнать у Гильберто после боя.

Я думаю, что там опытная команда, и они понимают все эти вещи не хуже нас», – сказал Кудряшов.

Бой Бивола и Рамиреса состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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