Николай Валуев: «Вряд ли законопроект об отмене признания CAS в России примут. Опять политическая залипуха»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что в России не примут законопроект о непризнании спортивного арбитража CAS.

Ранее депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков внесли соответствующий законопроект в Госдуму.

«Вряд ли законопроект об отмене признания CAS в России действительно примут. Опять политическая залипуха.

Автор идеи, как всегда, в своем репертуаре. Незачем даже обсуждать», – заявил Валуев.

Депутат Терюшков требует не признавать решения CAS в России. Наш спорт готовится к финалу «дела Валиевой»?