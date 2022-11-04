ACA 147: Вартанян нокаутировал Раисова, Туменов победил Гончарова и другие бои

В Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся турнир ACA 147, в главном событии которого прошел полуфинальный бой Гран-при легковесов между (19-3) и (24-4).

Победу техническим нокаутом во втором раунде (травма соперника) одержал Вартанян.

В со-главном поединке турнира встретились полулегковесы Биберт Туменов (12-2) и Андрей Гончаров (14-4). Победу единогласным решением судей 29-27, 30-26, 29-28, 29-27, 29-28) одержал Туменов.

Другие бои главного карда:

Давлатманд Чупонов (9-3) нокаутировал Романа Огульчанского (11-4) в первом раунде;

Нашхо Галаев (10-6) победил Альберта Мисикова (2-1) техническим нокаутом в первом раунде (травма соперника);

(18-6-1) победил Айка Казаряна (15-3) единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27).

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